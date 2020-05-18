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В Армении назвали фейком сообщения о том, что дед Пашиняна воевал на стороне немцев

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Ереване опровергли появившуюся в российских СМИ информацию о том, что дед премьер-министра Армении Никола Пашиняна якобы воевал против Красной армии во время Великой Отечественной войны.

"9 мая мы отметили 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Однако атмосферу всеобщего праздника омрачили публикации некоторых СМИ, в которых муссируется информация о деде премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Тот факт, что за основу были взяты данные, не прошедшие детальное изучение на предмет достоверности, говорит либо о халатном отношении, либо об ангажированности данных публикаций", - привели в МИД Армении заявление пресс-секретаря премьер-министра Мане Геворкян.

"Мы сожалеем, что, некоторые авторитетные российские СМИ опубликовали непроверенные материалы подобного рода с использованием риторики, которая умышленно распространяется определенными кругами в сугубо политических целях", - подчеркнула Геворкян.

По ее словам, "даже самый поверхностный анализ каналов распространения указывает на то, что инициаторы данной фальсификации в перспективе преследуют цель вбить клин в армяно-российское братство, и для достижения этой цели они не будут гнушаться откровенными инсинуациями в отношении ветеранов и героев Великой Отечественной войны".

"Распространение подобной лживой информации порочащей память ветерана, сражавшегося за свободу Родины, особенно в годовщину Великой Победы, является вопиющим кощунством и крайне неприемлемо", - отметила пресс-секретарь премьера.

Она добавила, что в этих материалах делается ссылка на созданную министерством обороны России базу данных "Мемориал", где указано, что некий Николай Вартанович Пашинян, который, по утверждению авторов, является дедом премьер-министра Армении, воевал против Красной Армии в рядах Вермахта.

Между тем глава правительства Армении ранее опубликовал в фейсбуке фотографию своего деда с надписью "Пашинян Никол Аракелович". Его также можно найти в вышеупомянутой базе данных Минобороны России в воинском звании сержанта Красной Армии, пояснила пресс-секретарь премьера.

Армения Никол Пашинян

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