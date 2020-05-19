Почти 700 человек заразились COVID-19 на месторождении Тенгиз в Казахстане

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Атырауской области Казахстана на месторождении Тенгиз коронавирус выявлен у еще 142 человек, общее число заболевших COVID-19 достигло 689 человек, сообщил во вторник региональный оперативный штаб.

"Все заболевшие - работники подрядных компаний, прошедшие обязательный скрининг перед перевахтовкой и демобилизацией с месторождения. Все они госпитализированы в инфекционный стационар и получают лечение", - говорится в сообщении штаба.

Первый случай коронавируса на Тенгизском месторождении зарегистрирован 8 апреля.

По последним данным республиканского оперативного штаба, всего в Казахстане подтверждено 6 751 заражение COVID-19.

На Тенгизском месторождении наряду с "Тенгизшевройл" (ТШО) работают около 500 подрядных и субподрядных компании - это около 30 тыс. человек. В конце апреля руководство облуправления здравоохранения сообщало, что из-за угрозы распространения коронавируса с месторождения вывезут около 17 тыс. вахтовиков.

Участниками ТОО "Тенгизшевройл" являются Chevron (доля участия 50%), ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через нацкомпанию "КазМунайГаз" (20%), а также российско-американское СП Lukarco (5%). Компания работает с 1993 года.