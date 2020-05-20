Первый в истории прямой рейс из Абу-Даби приземлился в Израиле

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании Etihad Airlines, следовавший прямым рейсом из Абу-Даби (ОАЭ), впервые приземлился в Израиле во вторник вечером, сообщает Jerusalem Post.

Отмечается, что на борту самолета - гуманитарная помощь для палестинцев на Западном берегу реки Иордан и в Секторе Газа.

В частности, самолет доставил 16 тонн медикаментов, в том числе средства индивидуальной защиты и десять аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Спецкоординатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов поблагодарил правительство и народ ОАЭ за их постоянную поддержку палестинского народа.

"ОАЭ-важный партнер, чья неизменная поддержка мира и палестинского народа в этот критический момент высоко ценится", - заявил Младенов.

"Глобальная солидарность отвечает интересам всех. Сегодня мы столкнулись с самым сложным кризисом со времен Второй мировой войны. Мы можем пройти через это, только работая вместе", - отметил он.

Израиль и ОАЭ не имеют дипломатических отношений. Министерство иностранных дел Израиля координировало полет.

Рейс состоялся на фоне потепления в отношениях между Израилем и странами Персидского залива. В последние недели три из шести арабских государств Персидского залива, в том числе ОАЭ, заявили, что будут заинтересованы в сотрудничестве с Израилем по медицинским вопросам во время кризиса, связанного с COVID-19.