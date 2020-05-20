Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:35Заразились
на 19.05В России 299 941+9 263В мире 4 801 943+88 323

Первый в истории прямой рейс из Абу-Даби приземлился в Израиле

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании Etihad Airlines, следовавший прямым рейсом из Абу-Даби (ОАЭ), впервые приземлился в Израиле во вторник вечером, сообщает Jerusalem Post.

Пандемия коронавируса

Отмечается, что на борту самолета - гуманитарная помощь для палестинцев на Западном берегу реки Иордан и в Секторе Газа.

В частности, самолет доставил 16 тонн медикаментов, в том числе средства индивидуальной защиты и десять аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Спецкоординатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов поблагодарил правительство и народ ОАЭ за их постоянную поддержку палестинского народа.

"ОАЭ-важный партнер, чья неизменная поддержка мира и палестинского народа в этот критический момент высоко ценится", - заявил Младенов.

"Глобальная солидарность отвечает интересам всех. Сегодня мы столкнулись с самым сложным кризисом со времен Второй мировой войны. Мы можем пройти через это, только работая вместе", - отметил он.

Израиль и ОАЭ не имеют дипломатических отношений. Министерство иностранных дел Израиля координировало полет.

Рейс состоялся на фоне потепления в отношениях между Израилем и странами Персидского залива. В последние недели три из шести арабских государств Персидского залива, в том числе ОАЭ, заявили, что будут заинтересованы в сотрудничестве с Израилем по медицинским вопросам во время кризиса, связанного с COVID-19.

Израиль ОАЭ Абу-Даби Сектор Газа Коронавирус

Новости

Все 50 американских штатов частично возобновили работу экономики

Трамп рассказал об успехах США в разработке вакцины и лекарств от COVID-19

Трамп рассказал об успехах США в разработке вакцины и лекарств от COVID-19

Выбросы СО2 в мире сократились на 17% в разгар ограничений из-за коронавируса

Выбросы СО2 в мире сократились на 17% в разгар ограничений из-за коронавируса

Что произошло за день: вторник, 19 мая

Microsoft создала суперкомпьютер для компании Илона Маска

В EasyJet подтвердили кражу данных 9 млн клиентов хакерами

Украинский депутат передал в прокуратуру материалы о "влиянии Байдена на Порошенко"

Россию избрали в Исполком ВОЗ

Россию избрали в Исполком ВОЗ

В ЕС объявили о поддержке ВОЗ

Власти Испании начнут восстанавливать туризм в конце июня

Власти Испании начнут восстанавливать туризм в конце июня
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');