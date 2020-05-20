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Памятник Жукову в Харькове вторую ночь подряд облили красной краской

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Харькове в ночь на среду неизвестные облили красной краской бюст советского маршала Георгия Жукова.

Как сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области, информация об этом поступила около 1:10 от экипажа патрульной полиции.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Немышлянского отдела полиции. Сотрудники изъяли разбитую стеклянную банку с остатками краски.

Информация о случившемся внесена в Единый учет. Решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины. Полицейские устанавливают обстоятельства происшедшего и причастных к нему.

Памятник обливают красной краской вторую ночь подряд. Во вторник утром фото залитого краской памятника распространил ряд местных национал-патриотических организаций. Но в тот же день его отмыли. В отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что обращений по этому поводу не было.

Как сообщалось, 2 июня 2019 года группа активистов, пикетировавших съезд партии "Доверяй делам", устроили "коридор позора" для участников съезда, а также снесли бюст Жукову, находившийся в нескольких сотнях метров от места проведения партсъезда.

Полиция открыла уголовные производства по части 2 статьи 296 (хулиганство) и части 2 статьи 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Городской голова Харькова Геннадий Кернес заявил, что памятник будет восстановлен в ближайшее время за счет средств благотворительного фонда народного депутата Виталия Хомутынника "Видродження".

11 июля 2019 года бюст был восстановлен.

20 ноября 2019 года неизвестные облили его красной краской.

Харьков

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