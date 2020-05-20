Эксперт рассказал об особенностях протекания COVID-19 у больных на северо-востоке КНР

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Поведение коронавируса COVID-19, случаи которого выявили в провинциях КНР Цзилинь и Хэйлунцзян, выглядит иначе, чем в городе Ухань - бывшем эпицентре заболевания в Китае, заявил телеканалу CCTV член экспертной группы Национальной комиссии здравоохранения Цю Хайбо.

По его словам, инкубационный период вируса у инфицированных пациентов протекает дольше, чем тот, который был зафиксирован у больных в Ухане. "Это вызывает проблему, потому что у них нет каких-либо симптомов. Так что когда они (инфицированные - ИФ) собираются со своими семьями, они не беспокоятся о проблеме, и мы видим семейные кластеры заболевания", - сказал Цю Хайбо.

Также зараженные COVID-19 в этом регионе КНР дольше являются носителями вируса и дольше идут на поправку. В то же время Цю Хайбо отметил, что у пациентов редко наблюдается жар, и у них чаще страдают легкие, а не другие внутренние органы.

Таким образом, заключил эксперт, эти наблюдения указывают на то, что вирус меняется по мере распространения. Он добавил, что COVID-19 на северо-восток Китая мог быть занесен из-за рубежа, что объясняет разницу в его протекании в разных районах страны.

Ситуация с коронавирусом в Китае

В материковом Китае за истекшие сутки были зарегистрированы пять новых случаев вызванных коронавирусом заболеваний и 16 бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Один из активных случаев ввезен из-за границы в автономный район Внутренняя Монголия, четыре выявлены внутри страны в провинции Цзилинь. Не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

Агентство Bloomberg сообщило 18 мая, что примерно 108 млн человек на северо-востоке Китая (в том числе и жители Цзилиня) снова оказались в условиях режима изоляции из-за новой вспышки коронавируса. После этого китайская газета Global Times написала, что власти города Шулань в этой провинции приняли решение перепрофилировать одну из больниц для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией после того, как в этом городе были выявлены 40 случаев COVID-19.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 633 человека, зарегистрировано 82 965 активных случаев заражения, из них 1 708 ввезенных из-за границы.