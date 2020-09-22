Трутнев назвал срок сдачи железнодорожного моста из ЕАО в Китай

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Причиной переноса сроков завершения железнодорожного моста Нижнеленинское (Еврейская автономная область) -Тунцзян (провинция Хэйлунцзян, КНР) стало углубление русла Амура на российской части, сообщил вице-премьер-полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Думаю, эта работа (завершение строительства моста - ИФ) будет закончена в 2021 году. Знаете, очень не люблю переносов сроков строительства. Но здесь действительно были к тому причины. Вы знаете, что довольно серьезно углубилось русло реки. Причем именно с российской стороны. Но в любом случае мост надо достраивать, там уже не так много осталось", - сказал Трутнев журналистам во вторник после церемонии вступления в должность губернатора Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна.

В августе заместитель генерального директора ООО "Рубикон" (инвестор проекта) Мурад Магомедов сообщал, что завершение строительства моста Нижнеленинское может быть перенесено с III квартала 2021 года на более поздний срок из-за корректировки проектной документации и необходимости привлечения дополнительных инвестиций.

Железнодорожный мост Нижнеленинское - Тунцзян строится в ЕАО уже несколько лет. Китайская сторона свою часть уже построила, в марте 2019 года стороны завершили соединение пролетов. Стоимость строительства российской части составляет 9 млрд рублей.

Общая протяженность моста Нижнеленинское - Тунцзян составит 2,21 км, из них российская часть - 309 метров. Протяженность подхода от станции Ленинск-2 до моста - 4,96 км. На всем участке пути от российской до китайской железнодорожной станции запланирована совмещенная колея (1520/1435 мм).

Как ожидается, мост станет частью нового экспортного маршрута и стимулом для создания новых логистических и промышленных кластеров, улучшит транспортную доступность сразу нескольких субъектов Дальнего Востока. Планируется, что на первом этапе грузооборот через мост составит 5,2 млн тонн в год, далее, после реконструкции железнодорожного участка Биробиджан-Ленинск, грузооборот возрастет до 20 млн тонн в год.