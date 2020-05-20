Мощный шторм обрушился на прибрежные районы Индии и Бангладеш

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Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Циклонический шторм "Амфан" в среду принес к берегам Индии и Бангладеш проливные дожди и сильный ветер, ожидается, что в ближайшие часы ураган ударит по территориям на границе двух стран, сообщили в среду индийские СМИ.

По данным индийской метеорологической службы, "Амфан" достигнет границы между индийским штатом Западная Бенгалия и принадлежащим Бангладеш островом Хатия во второй половине дня, приблизительно в 16:00 по местному времени (13:30 по Москве). Его скорость может достигнуть 185 км/ч.

Согласно данным службы, шторм, вероятно, сохранит набранную интенсивность до утра четверга.

В Бангладеш в результате надвигающегося урагана уже скончался один человек.

В индийской Национальной службе реагирования на стихийные бедствия сообщили об эвакуации около 450 тысяч человек из индийских штатов Западная Бенгалия и Орисса, на которые придется самый сильный удар урагана.

Как сообщают СМИ, в Бангладеш власти эвакуировали более 2 млн жителей, военные приведены в состояние боевой готовности.

Риски из-за COVID-19

В то же время отмечается, что пандемия коронавируса COVID-19 усложнила подготовку к шторму. По данным BBC News, полицейские штата Западная Бенгалия сообщили, что многие отказываются укрыться в убежищах из-за страха заразиться коронавирусной инфекцией.

Представитель Независимого университета Бангладеш доктор Салим уль-Хак в свою очередь заявил, что в условиях эвакуации будет практически невозможно соблюдать меры социального дистанцирования.

Кроме того, существуют опасения, что ураган окажет дополнительную нагрузку на системы здравоохранения и может усилить распространение COVID-19, которым в этих странах заразились более 130 тыс. человек - свыше 106 тыс. в Индии и более 25 тыс. в Бангладеш.

В международном объединении организаций по борьбе с бедностью Oxfam выразили беспокойство относительно судьбы густонаселенных лагерей для беженцев этнической группы рохинджа в городе Кокс-Базар в Бангладеш.

Как считают в Oxfam, несмотря на то, что Кокс-Базар не находится на пути, по которому пройдет ураган "Амфан", лагеря в городе являются "наиболее уязвимыми из-за стесненных условий и растущего числа случаев заражения коронавирусом".

По данным метеорологов, "Амфан" является самым мощным за последние годы ураганом в Бенгальском заливе, максимальная скорость порывов ветра шторма достигает 265 км/ч.

Накануне метеорологическая служба BBC News сообщала, что "Амфан" станет первым суперциклоническим штормом в Бенгальском заливе со времен суперциклона 1999 года, обрушившегося на побережье Ориссы и унесшего жизни более 9 тыс. человек.