Россия предложила провести переговоры между США и Палестиной

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Россия предложила провести встречу между США и Палестинской автономией в ближайшие несколько недель, сообщает издание Axios со ссылкой на западных дипломатов, знакомых с российской инициативой.

По их данным, Россия предлагает провести мини-саммит в Женеве с участием палестинцев, США, членов "Ближневосточного квартета"и арабских государств, таких как Египет, Иордания, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Источники отметили, что ООН и ЕС поддерживают российскую инициативу и рассматривают ее как способ создания нового политического процесса, который замедлит или остановит движение Израиля к аннексии.

"Единственный способ остановить израильскую аннексию - это возобновить переговоры между палестинцами и США", - заявил порталу один из собеседников.

Западные дипломаты уточнили, что предложение о проведении встречи заместитель министра иностранных дел России, курирующий Ближний Восток, Михаил Богданов обсуждал со спецпосланником Белого дома Ави Берковицем и представителями Совета национальной безопасности США.

Отмечается, что ни американская, ни палестинская сторона пока не дали официального согласия на встречу.

Также пока неясно, будет ли на нее приглашен Израиль.

Диалог между США и палестинцами был прерван два с половиной года назад после того, как американская администрация переместила посольство США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в начале сентября 2019 года обещал распространить суверенитет своего государства на все еврейские поселения, в том числе на палестинских территориях на Западном берегу реки Иордан.

Нетаньяху также заявлял и о намерениях аннексировать долину Иордана.

В ответ на эти заявления председатель Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас заявил, что палестинцы разорвут все достигнутые договоренности с властями Израиля, если Израиль реализует планы по аннексии их территорий на Западном берегу реки Иордан.