В Минобороны Израиля против аннексии палестинских территорий до завершения пандемии

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил в понедельник, что аннексия еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан должна пройти после пандемии коронавируса.

В офисе Ганца заявили, что в понедельник министр обороны встречался с посланником Вашингтона по Ближнему Востоку Авивом Берковитцем и американским послом Дэвидом Фридманом, чтоб обсудить американский мирный план. Пресс-служба ничего не сказала об итогах встречи.

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пока не прокомментировали, действительно ли руководство страны решило отложить планы аннексии до завершения эпидемии.

Ганц и Нетаньяху заключили соглашение, согласно которому, Нетаньяху сможет инициировать процесс аннексии при помощи кабинета министров или Кнессета – парламента Израиля. Если он сделает это через голосование в кабинете министров, то Ганц сможет использовать свое право вето и предотвратить аннексию. Но если Нетаньяху обратится к парламенту с просьбой рассмотреть этот вопрос, то ему потребуется простое большинство голосов. Если большинство депутатов Кнессета поддержат эту инициативу, то Ганц не сможет ее остановить.

В рамках соглашения между политиками Ганц получит пост премьера в 2021 году.

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