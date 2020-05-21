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Сенат США одобрил законопроект, способный ограничить китайские IPO

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Сенат США в среду единогласно одобрил законопроект, который может лишить китайские компании возможности размещать свои акции на американских биржах.

Законопроект касается проблемы защиты инвесторов. Она сохраняется много лет, но оказалась в центре внимания властей на фоне обострения противоречий между Вашингтоном и Пекином. Китайские компании, такие как Alibaba Group Holding Ltd. и Baidu Inc., в совокупности привлекли десятки миллиардов долларов за счет листинга на американских биржах.

В основе проблемы лежит нежелание Китая предоставить американским регуляторам доступ к документам, касающимся аудиторской проверки, пишет The Wall Street Journal. Компании, акции которых торгуются на биржах в США, должны проходить проверку аудиторами, которых инспектирует Совет по надзору за бухгалтерской отчетностью публичных компаний (Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB).

Новая мера обяжет Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США вводить запрет на торги акциями компаний, которые не проходили аудиторскую проверку PCAOB на протяжении трех лет подряд. Также компании должны будут раскрывать информацию о том, принадлежат ли они иностранному правительству или контролируются им.

"Все мы хотим, чтобы Китай играл по правилам", - сказал один из авторов законопроекта сенатор-республиканец Джон Кеннеди, выступая в Сенате.

PCAOB и SEC долгое время пытались договориться с Китаем по поводу доступа к аудиторским документам. Их попытки в большинстве случаев оказывались безуспешными, в то время как регуляторы выражали нежелание проводить делистинг акций китайских компаний с бирж.

Для вступления в законную силу инициатива должна быть одобрена Палатой представителей США и подписана американским президентом Дональдом Трампом.

США Китай

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