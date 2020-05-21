Мальта планирует открыть "безопасные туристические коридоры" с девятью странами

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Правительство Мальты работает над планом постепенного восстановления туристической индустрии, первым этапом которого станет введение так называемых безопасных туристических коридоров, сообщает в четверг пресс-служба Мальтийского управления по туризму (Visit Malta).

"Концепция "безопасных коридоров" (safe corridors) подразумевает взаимное открытие границ между странами, находящимися на одном этапе борьбы с пандемией коронавируса, и означает упрощенные правила перемещения между государствами для граждан этих стран", - говорится в сообщении.

Как отметили в Visit Malta, создание "туристических коридоров" обсуждается с Люксембургом, Норвегией, Сербией, Словакией, Австрией, Чехией, Латвией, Литвой и Израилем.

Между тем, с 22 мая на Мальте планируется открытие ресторанов (максимальное количество гостей за столом - до 6 человек) и салонов красоты. Будут полностью сняты ограничения на индивидуальные занятия бесконтактными видами спорта, в частности дайвингом и теннисом, откроются рынки и кинотеатры.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, граждане обязаны держать социальную дистанцию в 2 метра. Открытие бассейнов и гостиниц будет возможно после только при условии соблюдения всех санитарных норм и протокола по дистанцированию.

Премьер-министр страны Роберт Абела заявил, что открытие Международного аэропорта Мальты (единственного в стране) пока не планируется. "Ограничительные меры, утвержденные нами в начале марта, продемонстрировали высокую эффективность. В настоящее время мы можем смело утверждать, что ситуация находится под контролем", - приводят его слова в Visit Malta.

В конце апреля власти Мальты продлили запрет на международное авиасообщение до 31 мая, также продлено требование по соблюдению двухнедельного карантина до 30 июня для всех прибывающих в страну граждан.

По данным Роспотребнадзора на 21 мая, на Мальте зарегистрировано 584 случая заражения коронавирусом, 6 человек скончались.