Число жертв коронавируса в мире превысило 332 тысячи человек

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло 332 924 человек, увеличившись за сутки на 4 755, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, насчитывается 5 103 278 инфицированных COVID-19, рост за стуки составил 103 297, излечились более 1,948 млн.

По данным портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения заразились 5 197 776 человек, количество смертельных случаев достигло 334 675, излечились более 2 млн.

В США всего зарегистрировано 1 577 287 заболевших (94 702 скончавшихся), в Бразилии - 310 579 (20 047), Великобритании - 252 246 (36 124), Испании - 233 037 (27 940), Италии - 228 006 (32 486), Франции - 181 951 (28 218), Германии - 179 021 (8 023), Турции - 153 548 (4 249), Иране - 129 341 (7 249), Индии - 118 226 (3 585), Перу - 108 769 (3 148).

По данным Worldometer, уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил 42,9 против 42,3 в среду. В США он достиг 291 человека, Испании - 596, Великобритании - 531, Италии - 537, Бразилии - 95, Франции - 432, Германии - 99, Турции - 50, Иране - 86, Индии - 3, Перу - 96. В России, сообщает портал, этот показатель составляет 21.

По данным российского штаба по борьбе с инфекцией на утро четверга, в РФ было зафиксировано 317 554 заболевших, 3 099 летальных исходов и 92 681 излечившийся.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах мира.