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В Индии за сутки выявили рекордное количество случаев коронавируса

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Медицинские службы Индии за минувшие сутки выявили рекордное количество случаев коронавируса COVID-19 с начала его вспышки в этой стране - примерно 6 тыс., сообщает в пятницу британское издание The Guardian.

Таким образом, общее количество случаев достигло 118,5 тыс. Скончались 3 853 инфицированных человека.

Эти данные, напоминает The Guardian, поступили на фоне ослабления властями Индии режима изоляции. Этот режим был введен 25 марта, и продлевался до 31 мая, однако ограничительные меры были ослаблены в районах страны, где зафиксированы низкие показатели распространения COVID-19.

Кроме этого, власти штатов получили полномочия принимать собственные директивы по некоторым вопросам в условиях пандемии.

Индия Коронавирус

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