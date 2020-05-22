Лукашенко возмутился отказом РФ создавать вместе ракетное вооружение

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился отказом России вести совместные разработки ракетного вооружения и предоставить полигон для испытания белорусской ракеты.

Как сообщает пресс-служба главы государства, во время посещения разработчика вооружений "ОКБ ТСП" в пятницу президента проинформировали, что российская сторона пока не хочет предоставлять свои полигоны для испытаний белорусской ракеты. "Не надо перед россиянами становиться на колени. Это сигнал, если наш ближайший союзник мало того, что не согласился с нами ракету сделать, а полигон не предоставляет... Слушайте, это вопрос", - сказал Лукашенко.

Ранее президент потребовал продолжить разработку собственных ракет с дальностью поражения до 300 км, чтобы уйти от зависимости от зарубежных партнеров.

"Нам нужна своя ракета. Мы не можем создавать оружие, по которому мы будем зависеть от других стран. Никто нам это оружие просто так не даст. Это нам еще повезло договориться с китайцами, им надо покланяться за это. Но дальше зависимости этой быть не должно", - сказал он.

В пресс-службе белорусского президента сообщили, что во время посещения "ОКБ ТСП" под Минском Лукашенко "рассказали, что сейчас в стране освоена сборка китайских ракет, идет разработка собственного вооружения, способного поражать цели на дальности до 300 км. "Пока сроки по созданию этих ракет не выдерживаются", - проинформировали в пресс-службе.

"Разработчики заверили главу государства, что к сентябрю должен появиться первый опытный образец "трехсотки". Для испытания этой ракеты рассматриваются полигоны в Китае, России, Казахстане, Узбекистане, Саудовской Аравии", - говорится в сообщении.

Ранее президент Белоруссии уже поручал увеличить дальность поражения белорусской разработки РСЗО "Полонез" (комплекс был принят на вооружение белорусской армии в 2016 году). Изначально дальность составляла до 200 км, в последующем за счет использования новых ракет была увеличена до 300 км.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей ранее выражал благодарность Пекину за помощь в создании ракетных комплексов с дальностью до 300 км, которые "существенно укрепили военную безопасность" страны.