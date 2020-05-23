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WP узнала о дискуссии в администрации США о проведении ядерных испытаний

WP узнала о дискуссии в администрации США о проведении ядерных испытаний
Президент США Дональд Трамп в Белом доме
Фото: Reuters

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Высокопоставленные представители американской администрации 15 мая обсуждали вопрос о возможности проведения первого с 1992 года ядерного испытания, сообщила газета Washington Post, ссылаясь на информированные источники.

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Участники встречи рассматривали возможность проведения испытательного ядерного взрыва, мотивируя это информацией официальных лиц администрации о том, что Россия и Китай якобы проводят ядерные испытания малой мощности.

По мнению сторонников испытания, его осуществление будет способствовать проведению переговоров по вопросу о заключении нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), в частности, привлечения к ним Китая, к чему стремится Вашингтон.

Встреча завершилась без конкретного решения, однако один из источников сказал, что "очень похоже на то, что разговор будет продолжен".

Другой источник сообщил, что в конечном итоге преобладало мнение, что в ответ на угрозы, исходящие от России и Китая, следует прибегнуть к другим мерам и воздержаться от возобновления испытаний.

Издание считает, что испытание в случае его проведения "будет иметь далеко идущие последствия для отношений с другими ядерными державами и отменит десятилетний мораторий на такие действия".

Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году, вступил в силу в феврале 2011 года, срок его действия истекает 5 февраля 2021 года. РФ неоднократно предлагала различные варианты продления договора, США выступают за подключение к договоренностям Китая. Пекин со своей стороны объяснял отказ присоединяться к договору тем, что его стратегический ядерный потенциал значительно уступает американскому и российскому.

США Китай Россия СНВ

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