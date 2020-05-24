Число жертв коронавируса в мире превысило 342 тыс. человек

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 по московскому времени воскресенья достигло 342 105 человек, увеличившись за сутки на 3 880, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, на 08:00 насчитывалось 5 311 089 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 97 606, излечились более 2,1 млн человек.

По данным портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения заразились 5 407 350 человек, количество смертельных случаев превысило 344 тыс., излечились более 2,24 млн.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 1 622 670 (97 087 скончавшихся), Бразилии - 347 398 (22 013), Великобритании - 258 504 (36 757), Испании - 235 290 (28 678), Италии - 229 327 (32 616), Франции - 182 036 (28 218), Германии - 179 986 (8 261), Турции - 155 686 (4 308), Иране - 133 521 (7 359), Индии - 131 423 (3 869), Перу - 115 754 (3 373).

По данным Worldometer, уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил 44,1 против 43,6 в субботу. В США он достиг 298 человек, Испании - 613, Великобритании - 541, Италии - 541, Бразилии - 104, Франции - 434, Германии - 100, Турции - 51, Иране - 88, Индии - 3, Перу - 102.

В России, сообщает портал, на 08:00 по московскому времени воскресенья скончались 23 человека на 1 млн жителей.

По оперативным данным российского штаба по борьбе с инфекцией, по состоянию на 10:35 субботы было зафиксировано 335 882 заболевших, 3 388 летальных исходов и 107 936 излечившихся.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.