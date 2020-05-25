Коронавирусные ограничения снимут в Киргизии

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В городах Киргизии с понедельника в рамках смягчения карантинных мер, направленных против пандемии коронавируса Covid-19, возобновляется работа общественный транспорта, разрешается открытие вещевых рынков, летних кафе и ресторанов при строгом соблюдении противовирусных санитарных норм.

Также возобновляется работа театров, музеев, выставочных залов, и библиотек.

Мэрия Бишкека, на основании решений республиканского оперативного штаба, включила в список разрешенных с 25 мая видов деятельности спортзалы, тренажерные залы, фитнес-клубы и бассейны.

При этом запрещается работать спортивным центрам, предназначенным для контактных, командных, коллективных видов спорта.

В штабе заявили, что обязательным условием является соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил - дезинфекция помещения, масочно-перчаточный режим, установка санитайзеров и антисептиков и соблюдение санитарной дистанции.

Вместе с тем, в столице Киргизии сохранится запрет на проведение культурных, спортивных, научных, семейных, памятных мероприятий, на деятельность увеселительных заведений, интернет-клубов, детских развлекательных и игровых площадок, а также детских садов.

По данным республиканского штаба по борьбе с коронавирусом, все ограничения на ведение экономической деятельности в Киргизии, введенные ранее из-за коронавируса, будут отменены с 1 июня.

Вместе с тем правительство республики намерено пересмотреть план совей работы из-за пандемии.

"Учитывая, что большая часть сил сейчас направлена на борьбу с коронавирусом, необходимо актуализировать план работы правительства. Так следует пересмотреть систему безвизового режима для некоторых стран, изменения условий в реализации проектов в сфере горнодобывающей и строительной отраслях, где привлечены зарубежные специалисты", - заявил в минувшую пятницу премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, в борьбе с COVID-19 сильно пострадал малый и средний бизнес.

"Одна из важных задач на сегодня - это решение вопроса безработицы. Предлагается изучить вопрос привлечения временно безработных граждан к общественным работам", - сказал премьер-министр.