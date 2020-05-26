Совет директоров HSBC потребовал активизировать сокращение сотрудников

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров британского банковского холдинга HSBC Holdings настаивает на углублении уже проводимой в компании масштабной реструктурезиции, поскольку пандемия требует более радикальных мер, пишет Financial Times.

В феврале крупнейший банк Европы сообщил, что в рамках реорганизации отделений в Европе и США сократит около 35 тыс. сотрудников, а также снизит ежегодные расходы на $4,5 млрд и избавится от активов на сумму $100 млрд.

Пандемия заставила HSBC на время прекратить увольнения.

Однако теперь совет директоров настаивает, чтобы руководство продолжило реструктуризацию и осуществило еще более радикальные изменения, пишет издание. Среди прочего, рассматривается возможность дальнейших сокращений и даже продажа подразделения в США, наряду с розничным бизнесом во Франции и отделениями в менее крупных странах, не имеющих стратегического значения.

Ссылаясь на высокопоставленный источник в банке, FT пишет, что совет хочет увидеть новый, более широкий стратегический план "как можно раньше", но на его подготовку, как ожидается, уйдет не меньше нескольких месяцев. Особое внимание уделяется бизнесу в США. Его продажа "возможна, но пока слишком рано принимать такое решение", сказал собеседник издания.

От официальных комментариев в HSBC отказались.

Акции HSBC дорожают 1,2% на торгах в Лондоне во вторник, с начала текущего года их стоимость упала на 35,2%. Акции банка в Гонконге в этом году подешевели на 39,4%.