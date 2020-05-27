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В ВМС США заявили о "небезопасном" перехвате российскими Су-35 патрульного самолета США над Средиземным морем

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Два российских истребителя Су-35 сопровождали американский самолет Poseidon P-8A ("Посейдон") над Средиземным морем, сообщает пресс-служба 6-го флота ВМС США.

"Очередной небезопасный российский перехват Р-8 ВМС США в международном воздушном пространстве над Средиземным морем", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере пресс-службы.

Утверждается, что это уже третий случай за последние два месяца.

ВМС США разместили два видеоролика, на которых видно, как российские истребители сопровождают американский самолет.

Накануне сообщалось, что патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon во вторник совершил очередной длительный разведывательный полет вблизи побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ России в порту Тартус.

Из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов следует, что американский морской разведчик, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение около двух часов кружил вблизи Сирии. В районе базы в Тартусе он приближался к сирийскому побережью на расстояние 29,7 км, то есть фактически шел по кромке 12-мильной морской границы, проходящей в 22 км от берега. К авиабазе Хмеймим Poseidon подходил на расстояние 39 км.

Полет выполнялся на высоте 7,7 тыс. метров над международными водами Средиземного моря.

Аналогичные полеты на минувшей неделе фиксировались почти ежедневно. На текущей неделе их было уже два. Всего в мае с учетом последнего американские морские разведчики совершили по меньшей мере 13 подлетов к российским базам в Сирии.

США Россия Средиземное море

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