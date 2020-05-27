Ношение масок в транспорте во Франции будет обязательным до появления вакцины

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Министр экологии Франции Элизабет Борн в среду заявила, что ношение медицинских масок в общественном транспорте в стране останется обязательным до тех пор, пока не появится метод лечения или вакцина от коронавируса.

"Я не сомневаюсь в том, что нужно оставить обязательное ношение масок в общественном транспорте, пока у нас не будет метода лечения или вакцины", - сказала Борн в эфире телеканала BFM TV в среду.

Она добавила, что в общественном транспорте действуют строгие правила, в том числе по соблюдению дистанции между пассажирами. При этом пользователи соцсетей регулярно публикуют фото, свидетельствующие о том, что в метро и поездах, как обычно в больших городах, в часы пик наблюдается давка и о соблюдении дистанции речь в таких условиях идти не может.

С 11 мая во Франции введено обязательное ношение масок в общественном транспорте для всех пассажиров старше 11 лет. Нарушителям грозит штраф в 135 евро.

Во Франции за время пандемии коронавирус выявили у 182 тыс. человек, скончались от COVID-19 около 28 тыс. заболевших, 65 тыс. выздоровели.