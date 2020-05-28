Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:04Заразились
на 28.05В России 379 051+8 371В мире 5 691 790+102 164

Правительство Франции разрешило со 2 июня открыть кафе и рестораны в отдельных регионах

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Во Франции со 2 июня разрешат открыть кафе и рестораны в "зеленых" (эпидемиологически наиболее благополучных) зонах, объявил премьер-министр Эдуар Филипп. Его заявление транслировали телеканалы, в том числе BFMTV. В неблагополучных "оранжевых" зонах общепиту разрешат открыть только летник веранды.

Пандемия коронавируса

По словам премьера, вирус в разной степени присутствует на территории страны, но в целом результаты борьбы с эпидемией оказались несколько лучшими, чем к этому времени рассчитывали в руководстве страны.

Также в "зеленых" зонах откроют концертные залы, театры, кемпинги, разрешат записывать детей в летние лагеря отдыха и начнут постепенно открывать лицеи.

На всей территории страны откроются парки и общественные сады, музеи и исторические достопримечательности. Отменяется со 2 июня запрет на отъезд от места жительства на расстояние более 100 км без специального разрешения. Поездки по Евросоюзу должны быть согласованы на уровне ЕС, Франция высказалась в пользу открытия границ после 15 июня.

Кинозалы и дискотеки везде закрыты предварительно до 22 июня.

В "оранжевых", эпидемиологически более опасных, зонах, сообщил премьер, остаются Парижский регион - Иль-де-Франс, заморские департаменты Гвиана и Майотта.

Рестораны после карантина

12
Ресторан Novy’s Brasserie в немецком Хагене принимает своих гостей в небольших стеклянных кабинахВ фуд-кортах Бангкока устанавливают прозрачные пластиковые перегородкиВ кофейне Starbucks в Гонконге ограничили число посадочных местФранцузский дизайнер Кристоф Гернигон создал защитный экран из оргстекла, который обезопасит посетителей ресторанов от коронавирусаМишленовский ресторан The Inn at Little Washington в США рассадил за столики манекены, чтобы посетители, соблюдающие социальную дистанцию, не чувствовали себя одинокоВинный бар Rutz в Берлине обеспечивает дистанцию между столикамиВ Амстердаме можно пообедать в "карантинных теплицах"В баре Kichiri Shinjuku в Токио установили на столах прозрачные экраныВ ресторане Thai Terrace в Бангкоке используют игрушечных слонов для сохранения социальной дистанции между посетителямиВ ресторане Klosterwirt в Мюнхене ограничили посадочные места с помощью фотографий с изображением знаменитых людейВ Италии владельцы ресторанов обязаны обеспечить расстояние между столиками не менее одного метраВладельцы ресторана Bar.B.Q Plaza в Бангкоке разметили социальную дистанцию с помощью картонных динозавров
Ресторан Novy’s Brasserie в немецком Хагене принимает своих гостей в небольших стеклянных кабинах
Франция Париж Гвиана Иль-де-Франс Эдуар Филипп коронавирус

Новости по теме

Новости

"Вкусвилл" открыл магазин в Амстердаме

Берлин попросит ЕС применить санкции к россиянам из-за хакерской атаки на бундестаг

Берлин попросит ЕС применить санкции к россиянам из-за хакерской атаки на бундестаг

Человек погиб в Миннеаполисе во время погромов из-за убийства задержанного полицейскими

Человек погиб в Миннеаполисе во время погромов из-за убийства задержанного полицейскими

В Японии опровергли информацию о ваучерах для иностранных туристов

Число жертв коронавируса в мире превысило 355 тыс. человек

Поток газа в Германию по "Ямалу-Европе" прекратился в четверг

Поток газа в Германию по "Ямалу-Европе" прекратился в четверг

Что случилось этой ночью: четверг, 28 мая

В Южной Корее зафиксирован самый большой рост числа инфицированных COVID-19 с начала апреля

Дело финдиректора Huawei рассмотрят в Канаде вопреки усилиям адвокатов

НАСА отложило пуск первого за девять лет пилотируемого корабля

НАСА отложило пуск первого за девять лет пилотируемого корабля
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');