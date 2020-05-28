Правительство Франции разрешило со 2 июня открыть кафе и рестораны в отдельных регионах

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Во Франции со 2 июня разрешат открыть кафе и рестораны в "зеленых" (эпидемиологически наиболее благополучных) зонах, объявил премьер-министр Эдуар Филипп. Его заявление транслировали телеканалы, в том числе BFMTV. В неблагополучных "оранжевых" зонах общепиту разрешат открыть только летник веранды.

По словам премьера, вирус в разной степени присутствует на территории страны, но в целом результаты борьбы с эпидемией оказались несколько лучшими, чем к этому времени рассчитывали в руководстве страны.

Также в "зеленых" зонах откроют концертные залы, театры, кемпинги, разрешат записывать детей в летние лагеря отдыха и начнут постепенно открывать лицеи.

На всей территории страны откроются парки и общественные сады, музеи и исторические достопримечательности. Отменяется со 2 июня запрет на отъезд от места жительства на расстояние более 100 км без специального разрешения. Поездки по Евросоюзу должны быть согласованы на уровне ЕС, Франция высказалась в пользу открытия границ после 15 июня.

Кинозалы и дискотеки везде закрыты предварительно до 22 июня.

В "оранжевых", эпидемиологически более опасных, зонах, сообщил премьер, остаются Парижский регион - Иль-де-Франс, заморские департаменты Гвиана и Майотта.