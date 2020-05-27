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ЕС упростил визовый режим с Белоруссией

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Совет ЕС одобрил заключение соглашений с Белоруссией об упрощении визового режима и реадмиссии, говорится в сообщении Совета.

"Белоруссия будет уведомлена о заключении этих соглашений, которые вступят в силу в первый день второго месяца после уведомления. Ожидается, что это будет 1 июля 2020 года", - добавили в Совете ЕС.

Там напомнили, что соглашение об упрощении визового режима облегчит для граждан Белоруссии процедуру получения визы, стоимость визы также будет снижена до 35 евро. Соглашение распространяется на краткосрочные поездки (не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода).

Соглашение о реадмиссии устанавливает четкие обязательства и процедуры для стран-членов ЕС и Белоруссии в отношении реадмиссии граждан, незаконно проживающих на территории другой стороны без разрешения.

Белоруссия и Евросоюз подписали соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии в январе 2020 года после пятилетней подготовки.

ЕС Белоруссия

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