Турецкий военный погиб в Сирии при патрулировании трассы М-4

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Турецкий военный патруль подорвался на фугасе в Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в республике контр-адмирал Олег Журавлёв на брифинге в среду.

"27 мая около 10:40 при совершении марша по трассе М-4 на территории Идлибской зоны деэскалации в районе населенного пункта Инкзик произошел подрыв на самодельном взрывном устройстве (СВУ) автомобиля из состава колонны турецкого военного патруля. Один турецкий военнослужащий, получивший в результате взрыва множественные осколочные ранения и эвакуированный на территорию Турции, скончался", - сказал Журавлёв.

По имеющейся в распоряжении российских военных информации, боевики одной из группировок привели в действие СВУ во время движения турецкой военной колонны вблизи склада боеприпасов террористической группы.