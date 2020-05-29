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Греция с 15 июня будет принимать туристов из Китая и еще 28 стран

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Греция, начиная с 15 июня, возобновляет международные перелеты из 29 стран мира, России в этом списке пока нет, сообщает в пятницу газета "Катимерини".

В частности, приехать в Грецию в скором времени смогут туристы из Албании, Австралии, Австрии, Северной Македонии, Болгарии, Германии, Дании, Швейцарии, Эстонии, Японии, Израиля, Китая, Хорватии, Кипра, Латвии, Ливана, Литвы, Мальты, Черногории, Новой Зеландии, Норвегии, Южной Кореи, Венгрии, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Чехии и Финляндии.

Туристов из этих стран выборочно проверят на коронавирус в аэропорту прибытия в Греции.

В этот список стран будут вноситься изменения по мере развития эпидемиологической ситуации в той или иной стране. К 1 июлю он, как ожидается, будет расширен.

Международные рейсы будут выполняться аэропортами Афин и Салоников.

Греция

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