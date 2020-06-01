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В Греции возобновили работу отели и бассейны

В Греции возобновили работу отели и бассейны
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - С понедельника Греция отменила ряд ограничений, введенных для борьбы против коронавируса, теперь в стране возобновили работу отели, кинотеатры под открытым небом, гольф-клубы и бассейны, сообщает Associated Press.

Эти шаги считаются подготовкой к туристическому сезону, который планируется открыть в стране через две недели

Пандемия коронавируса

Однако отмечается, что некоторые отели все же решили не открываться до начала туристического сезона, так как в них пока было забронировано слишком мало мест.

Кроме того, власти разрешили возобновить работу службам по организации свадебных торжеств, тату-салонам и агентствам знакомств. С 1 июня в стране возобновили работу и начальные школы.

Международные рейсы в Афины и Салоники будут возобновлены с 15 июня, авиасообщение с другими городами планируется восстановить с 1 июля.

Пресс-секретарь правительства Стелиос Петсас отметил, что Греция готова принимать туристов из стран, где эпидемия коронавируса идет на спад. По его словам, прибывающие в Грецию из европейских стран, где был зафиксирован высокий уровень заражения, будут сдавать обязательный тест на COVID-19. Среди остальных туристов будут проводиться случайные проверки.

По состоянию на 1 июня в Греции за все время пандемии COVID-19 зафиксировано менее 3 тыс. случаев заражения коронавирусом. 179 пациентов с COVID-19 умерли, 1372 полностью вылечились.

Хроника коронавируса. Июнь.

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