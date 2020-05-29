Молдавский суд арестовал имущество Плахотнюка стоимостью 1,7 млн евро

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Суд в Кишиневе наложил арест на шесть квартир и четыре нежилых помещения, принадлежащих беглому олигарху Владимиру Плахотнюку, сообщила в пятницу пресс-служба Генпрокуратуры Молдавии.

"Суд принял решение о наложении ареста на десять зданий, принадлежавших бывшему председателю Демократической партии Владимиру Плахотнюку. Речь идет о шести квартирах и четырех нежилых помещениях, стоимость которых оценивается примерно в 33 млн леев (около 1,7 млн евро)", - говорится в сообщении.

Прокуроры представили суду шесть запросов в отношении применения ареста на имущество, фактическим владельцем которого является Плахотнюк, уточнили в пресс-службе.

"Только один запрос прокуроров был удовлетворен. Остальные пять запросов, в которых прокуроры требовали конфискации вилл Плахотнюка в Швейцарии, Франции и Румынии, пяти автомобилей и катера, зарегистрированного в Швейцарии, а также четырех автомобилей, зарегистрированных в Молдавии, на общую сумму 7,7 млн евро, были отклонены", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, список объектов недвижимости был определен Агентством по возвращению имущества, добытого преступным путем, которое установило, что "хотя все они зарегистрированы на третьих лиц, их фактическим собственником является Плахотнюк".

"Прокуратура будет оспаривать решение суда и настаивать на аресте всего движимого и недвижимого имущества, фактическим бенефициаром которого является Плахотнюк", - подчеркивает Генпрокуратура.

На прошлой неделе генпрокурор Молдавии Александр Стояногло заявил, что основным бенефициаром кражи $1 млрд из банковской системы республики был Плахотнюк. Он заявил, что в отношении Плахотнюка возбуждено уголовно дело по трем статьям обвинения: создание организованной преступной группировки, вымогательство и мошенничество в особо крупных размерах.

Плахотнюк сбежал из Молдавии после смены власти 14 июня 2019 года. Он находится в Майями, эту информацию подтвердило посольство США в Молдавии.

Государственный секретарь США Майкл Помпео 13 января сообщил, что Плахотнюк и члены его семьи включены в санкционный список США в связи со "значительными коррупционными действиями, совершенными Плахотнюком".

В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел. Тверской суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка своим решением от 29 июля 2019 года. В ноябре 2019 года Тверской суд Москвы принял решение арестовать на два месяца Плахотнюка с момента его задержания или экстрадиции в РФ.