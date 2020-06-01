В Испании впервые с марта не зафиксировали за сутки ни одной смерти от COVID-19

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Испании за прошедшие сутки на зарегистрировано ни одного нового летального исхода впоследствии заражения коронавирусом нового типа, сообщают испаноязычные СМИ со ссылкой на Минздрав этой страны.

За последние 24 часа в Испании выявили лишь 71 новый случай, общее число заболевших за время пандемии теперь составляет 239 638 человек.

Испания является одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран Европы. С начала вспышки коронавируса там умерло 27 тыс. человек.

В конце мая в Мадриде открылись парки и крупные музеи, а также пляжи, расположенные на побережье Атлантического океана и в регионе Андалусия.

Между тем, в Испании по-прежнему действует обязательное ношение масок в зданиях и в общественных открытых пространствах, когда невозможно соблюдать дистанцию в два метра. Поездки между разными регионами страны запрещены, всех иностранцев, которые приезжают, отправляют на карантин на две недели.