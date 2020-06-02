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В Испании второй день подряд не фиксируют случаев смертей от коронавируса

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Минздрав Испании во вторник объявил, что второй день подряд в стране не зафиксировано случаев смерти пациентов от последствий заражения коронавирусом COVID-19, сообщают европейские СМИ.

Число новых случаев заболевания в стране за последние сутки составило 137. За время пандемии в Испании зарегистрировали в общей сложности почти 240 тыс. случаев заражения.

Испания является одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран Европы.

В конце мая открылись парки и крупные музеи в Мадриде, а также пляжи, расположенные на побережье Атлантического океана, и в регионе Андалусия.

Между тем, в Испании по-прежнему действует требование обязательного ношения масок в зданиях и на общественных открытых пространствах, когда невозможно соблюдать два метра дистанции. Поездки между разными регионами страны запрещены, всех иностранцев, которые приезжают, отправляют на карантин на две недели.

Испания Коронавирус

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