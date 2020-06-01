В ООН призвали США расследовать действия полиции в отношении протестующих

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш в понедельник призвал руководство США к сдержанности по отношению к протестующим, а также - к расследованию ситуаций применения жестких мер полицией по отношению к демонстрантам.

"Власти должны показывать сдержанность в своей реакции по отношению к демонстрантам в США, также как и в любой другой стране в мире", - заявил представитель генсека Стефан Дюжаррик, разъяснявший позицию генсека.

Дюжаррик также отметил, что в последние дни были зафиксированы неоднократные случаи проявления насилия полиции по отношению к протестующим в американских городам, и призвал к расследованию таких инцидентов.

"Все случаи, очевидно, должны быть расследованы", - сказал он.

Также, по словам Дюжаррика, Гутерриш обеспокоен действиями полиции в отношении журналистов, которых также нередко задерживают во время выполнения ими своей работы - освещения беспорядков.

"Когда атакуют журналистов, это означает атаку на общество. Демократия невозможна без свободы прессы", - подчеркнул он.