Казахстан будет переходить на латиницу "без искусственного ускорения"

С карты Казахстана не собираются полностью убрать русские топонимы

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Переход казахского алфавита на латинскую графику будет происходить постепенно, с учетом опыта других государств Центральной Азии, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"Модернизация казахского алфавита продиктована желанием расширить коммуникационные возможности казахского языка. В то же время мы будем переходить на латиницу постепенно, без искусственного ускорения, с учетом опыта центрально-азиатских государств. Ведь речь идет не о простом переложении с кириллицы на латиницу, а о реформе орфографии казахского языка", - сказал Токаев в интервью российской газете "Комсомольская правда", опубликованном в среду.

"Кроме того, нельзя забывать, что все значимые произведения классиков казахской литературы были созданы на кириллице, многие поколения казахов получили и получают образование именно на кириллице. Поэтому поспешность может навредить этому большому делу, нужно подойти к нему вдумчиво", - сказал глава государства.

Токаев напомнил, что данный процесс инициировал первый президент страны Нурсултан Назарбаев в рамках концепции духовной модернизации. "Он неоднократно заявлял, что перевод на латиницу коснется только казахского языка, на положение русского языка это никак не повлияет", - отметил президент Казахстана.

В октябре 2017 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года.

Токаев также отметил, что в Казахстане нет повального переименования населенных пунктов и улиц, носящих русские названия.

"Повального переименования нет. Ряду населенных пунктов, улиц возвращают их исконные названия. Уходят в прошлое неблагозвучные наименования, топонимы, отражающие реалии советской эпохи и совершенно не популярные среди местных жителей, например, "Тепловозная" и "Приканальная"", - сказал президент.

По его словам, каждому переименованию предшествуют разъяснительная работа, историческое обоснование, учитывается мнение граждан, выраженное в ходе соцопросов и сходов.

"Власть не ставит перед собой цель полностью убрать русские названия", - подчеркнул он.

В этой связи президент сообщил, что совсем недавно в Караганде появились улицы Григория Потанина (российский географ, публицист, исследователь Центральной Азии) и Александра Затаевича (русский и советский музыкант, народный артист Казахской ССР).

Президент также не согласился с утверждением о дискриминации в отношении желающих поступить на государственную службу.

"Представители славянских и других этносов сегодня представлены в правительственных учреждениях, парламенте, маслихатах (местных представительных органах - ИФ). Русские вносят значительный вклад в развитие малого и среднего бизнеса, промышленность, сельское хозяйство. По Конституции, русский язык официально употребляется в государственных органах", - подчеркнул Токаев.