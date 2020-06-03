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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:52Заразились
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На Украине с 5 июня откроют кафе и отменят режим самоизоляции для пожилых людей

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины разрешил с 5 июня работу заведений общественного питания, в частности прием клиентов в помещениях (при условии соблюдения мер безопасности по коронавирусу), а также отменил требования по самоизоляции для лиц старше 60 лет.

Соответствующее решение было принято на заседании в среду. Кроме того, с 5 июня будет разрешено проведение религиозных мероприятий в помещении при условии, что на отрезке в пять метров будет находиться только один человек.

Кабмин также разрешил перевозки людей на легковых авто в количестве до 5 человек, включая водителя (без учета детей в возрасте до 14 лет).

Ранее сообщалось, что Украина с 15 июня планирует возобновить международное авиасообщение.

В настоящее время на Украине до 22 июня действует так называемый адаптивный карантин, который подразумевает поэтапное ослабление коронавирусных ограничений при улучшении эпидемиологической обстановки в регионах страны.

Хроника 09 января – 03 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Украина Коронавирус

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