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На Украине до 22 июня введен "адаптивный карантин"

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Правительство Украины опубликовало постановление №392 от 20 мая "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабление противоэпидемических мероприятий".

Этим документом на территории страны с 22 мая по 22 июня устанавливается карантин с учетом эпидемической ситуации в регионе, а также продлевается действие карантина, введенного украинским кабмином 11 марта. Отныне территории украинских регионов с благоприятной эпидемической ситуацией вводится ослабление противоэпидемических мероприятий, в соответствии с ранее анонсированным Минздравом планом.

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Решение о смягчении карантинных ограничений пересматривается не реже одного раза в неделю с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.

Признаками ослабления карантина установлены: инцидентность (общее количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения) менее 12 человек на 100 тыс. населения; загруженность коек в выделенных для борьбы с COVID-19 больницах менее 50%; среднее количество тестирований методами ПЦР и ИФА более 12 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней.

Согласно постановлению, при наличии необходимых условий с 22 мая в регионах начнут работать гостиницы без ресторанов, общественный и внутриобластной транспорт, при соблюдении ограничений по количеству участников можно будет проводить религиозные (1 человек на 10 кв.м.) и спортивные (до 50 участников, без зрителей) мероприятия.

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С 25 мая планируется запуск метро при условии использования масок и респираторов, откроются детские сады. С 1 июня при условии соблюдения противоэпидемических требований смогут работать фитнес-центры (кроме групповых занятий более 10 человек), возобновится деятельность учреждений образования в группах не более 10 человек, будут разрешены межобластные перевозки и возобновится работа ж/д пассажирского транспорта.

С 10 июня смогут возобновить работу в помещениях кафе и рестораны, возобновится деятельность учреждений культуры и полноценная работа отелей и хостелов. С 15 июня запланировано возобновление авиаперелетов.

В среду, 20 мая, украинский министр здравоохранения Максим Степанов пояснял, что вводимый с 22 мая по 22 июня карантин будет "адаптивным", с поэтапным ослаблением противоэпидемических мероприятий.

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