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Опрос показал падение доверия почти ко всем правительствам стран G7 на фоне пандемии

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Граждане почти всех стран-членов G7 стали меньше доверять своим правительствам на фоне действий властей в условиях пандемии коронавируса, сообщает в четверг издание The Guardian со ссылкой на результаты опроса, проведенного компанией Kantar.

Так, в мае в общей сложности 48% респондентов стран "Группы семи" положительно оценивали действия властей в связи с эпидемией. При этом в апреле такую оценку давали 50% опрошенных, а в марте - 54%.

Наибольшее снижение уровня общественного доверия показала Великобритания, где этот индекс упал с 69% процентов в апреле до 51% в мае. В США, Канаде, ФРГ, Франции и Италии уменьшение доверия варьировалось между двумя и шестью процентными пунктами.

The Guardian отмечает, что доверять своему правительству больше в итоге стали лишь жители Японии.

Опрос компании Kantar, занимающейся анализом рыночной конъюнктуры, проходил между 28 мая и 1 июня, в нем участвовали 7 012 человек.

Хроника 09 января – 04 июня 2020 годаПандемия коронавируса
G7 Kantar Великобритания Коронавирус

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