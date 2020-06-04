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Украинская полиция заподозрила Зеленского в нарушении карантина

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов изучат возможное нарушение карантинных ограничений президентом Украины Владимиром Зеленским во время рабочей поездки в город Хмельницкий 3 июня, заявил заместитель министра внутренних дел страны Антон Геращенко.

"Когда Владимир Зеленский показал свой бюллетень в апреле 2019 года (во время президентских выборов на Украине - ИФ), он был оштрафован за разглашение тайны голосования. Поэтому компетентные органы полиции рассмотрят этот вопрос (по поводу нарушения карантина - ИФ)", - сказал Геращенко журналистам в четверг.

За нарушение карантинных ограничений по коронавирусу президенту грозит штраф в размере 17 тыс. грн, однако, по словам Геращенко, сначала надо установить, виновен ли Зеленский в этом инциденте.

В среду, 3 июня, во время визита в Хмельницкий Зеленский с делегацией выпил кофе в местной кофейне, которая, согласно постановлению кабинета министров Украины, не может принимать посетителей в помещении минимум до 5 июня. Соответствующее фото было обнародовано пресс-службой президента.

В настоящее время на Украине до 22 июня действует так называемый адаптивный карантин, который подразумевает поэтапное ослабление коронавирусных ограничений при улучшении эпидемиологической обстановки в регионах страны.

Владимир Зеленский Антон Геращенко Украина Хмельницкий Коронавирус

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