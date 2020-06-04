Министры-силовики и глава МИД Белоруссии сохранили свои посты в новом правительстве

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Владимир Макей сохранил пост главы МИД Белоруссии.

На своих постах остались руководители КГБ, МВД, минобороны и некоторых других ведомств, следует из указа президента Белоруссии Александра Лукашенко, текст которого опубликован на национальном правовом интернет-портале страны.

Так, главой министерства обороны остался Виктор Хренин, МВД - Юрий Караев, КГБ - Валерий Вакульчик. Пост министра энергетики сохранил за собой Виктор Каранкевич, председателя государственного пограничного комитета - Анатолий Лаппо.

Кроме того, на прежних должностях остались главы минздрава, минэкономики, министерства образования, министерства антимонопольного регулирования и торговли, минтруда, минспорта, минлесхоза и других ключевых ведомств.

Как сообщалось, накануне Лукашенко провел совещание, на котором были рассмотрены предложения по новому составу правительства. Президент пообещал, что революционных перестановок в правительстве не будет. Вечером того же дня стало известно, что он отправил правительство в отставку.

Новым премьер-министром страны назначен Роман Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета.