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Facebook начнет отмечать сообщения контролируемых государством СМИ

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Социальная сеть Facebook начнет маркировать сообщения контролируемых государством СМИ.

"Мы обеспечиваем большую прозрачность этих издательств, потому что они сочетают влияние медиаорганизации со стратегической поддержкой государства, и мы считаем, что люди должны знать, если новости, которые они читают, исходят от изданий, которые могут находиться под влиянием правительства", - написал в своем блоге глава отдела кибербезопасности Facebook Натан Глейхер.

Уточняется, что отметки сначала появятся на страницах СМИ, а в течение следующей недели будут добавлены в сообщения в ленте новостей.

Определение Facebook для СМИ как контролируемых государством было разработано в сотрудничестве с экспертами и организациями в области СМИ, управления, прав человека.

Компания говорит, что будет принимать решения о том, является ли СМИ контролируемым государством на основе схемы финансирования и структуры медиакомпаний, а также открытых источников отчетности о них.

СМИ, признанные контролируемыми государством, смогут обжаловать свой статус.

Отмечается, что среди СМИ, которые получат маркировку в четверг, - Russia Today, Sputnik, Xinhua News и Philippine News Agency.

Между тем телекомпания Al Jazeera не получит маркировки, так как находится в частной собственности, хотя при этом имеет члена королевской семьи Катара в качестве председателя правления компании.

Социальная сеть впервые объявила, что начнет маркировку постов в октябре 2019 года.

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