SEC выплатила информатору рекордное вознаграждение в $50 млн

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выплатила рекордное вознаграждение - около $50 млн - информатору, который помог ей выявить мошенничество с валютными курсами в Bank of New York Mellon Corp (BNY Mellon), пишет The Wall Street Journal.

В сообщении, обнародованном SEC, не раскрывается ни название банка, ни имя осведомителя, предоставившего "детальные и надежные сведения о нарушениях в компании, которые вылились в успешные юридические меры, позволившие вернуть существенный объем средств пострадавшим инвесторам".

Однако, по данным источника газеты, вознаграждение выплачено Гранту Уилсону, бывшему трейдеру BNY Mellon, который начал сотрудничать с SEC более 10 лет назад, сообщив, что банк обманывает крупных клиентов при совершении валютных операций. Таким образом, пенсионные фонды, инвестирующие сбережения учителей и полицейских, наряду с другими клиентами, узнали, что банк завышал для них курсы валют при совершении транзакций, зарабатывая на курсовой разнице.

В 2015 году BNY Mellon выплатил в общей сложности $714 млн для урегулирования претензий регуляторов в рамках этого дела.

По словам источника, Уилсон взаимодействовал с регуляторами в течение двух лет, продолжая работать в банке, и предоставленная им информация оказалась ключевой для раскручивания этого дела. Уилсон уволился из BNY Mellon в 2011 году.

В сообщении SEC отмечается, что за девять лет работы программы поощрения осведомителей регулятор выплатил вознаграждения 83 л.lzv на общую сумму свыше $500 млн. Лишь в текущем финансовом году информаторы SEC получили более $100 млн.