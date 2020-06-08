Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:36Заразились
на 08.06В России 476 658+8 985В мире 7 009 065+117 852

Минюст Германии не стал комментировать задержание диджея из России

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Представитель Минюста Германии Штефани Крюгер не стала комментировать информацию о задержании в Германии диджея из России Дениса Казначеева, которому, по некоторым данным, вменяют в вину отмывание денег и незаконные действия в интернете.

"Мы не комментируем личные дела. Вам нужно обратиться в берлинские ведомства, например, в прокуратуру", - сказала Крюгер в понедельник.

Накануне на странице музыканта в фейсбуке" появилось сообщение о его аресте в Берлине. Согласно сообщению, Казначеев был арестован по запросу США семь дней назад, а американский департамент юстиции добивается его экстрадиции по обвинению в отмывании денег и незаконных действиях в интернете.

Посольство РФ в Германии сообщило, что знает о задержании Казначеева, запросов о помощи в этой связи в диппредставительство не поступало. Контакты с задержанным и его адвокатом устанавливаются.

Германия Денис Казначеев

Новости

"Новички" добавлены в списки Конвенции о запрещении химоружия

Пандемия коронавируса

Премьер Армении и члены его семьи выздоровели и приобрели иммунитет к COVID-19

В Брюсселе после воскресных беспорядков задержаны 239 погромщиков

В Брюсселе после воскресных беспорядков задержаны 239 погромщиков
Катастрофа "Боинга" под Донецком

В Нидерландах возобновились слушания по делу о сбитом Boeing MH17

Экономический кризис

Промпроизводство в Германии в апреле упало на рекордные 17,9%

Brent подорожала до $43,2 за баррель

Пандемия коронавируса

Новая Зеландия первая в мире отменит все ограничения по коронавирусу

Новая Зеландия первая в мире отменит все ограничения по коронавирусу

Saudi Aramco поднимет цену на нефть Arab Light для азиатских клиентов в июле максимально за 20 лет

Что случилось этой ночью: понедельник, 8 июня

Аэропорт столицы Казахстана сменил код с TSE на NQZ

Аэропорт столицы Казахстана сменил код с TSE на NQZ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');