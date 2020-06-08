Минюст Германии не стал комментировать задержание диджея из России

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Представитель Минюста Германии Штефани Крюгер не стала комментировать информацию о задержании в Германии диджея из России Дениса Казначеева, которому, по некоторым данным, вменяют в вину отмывание денег и незаконные действия в интернете.

"Мы не комментируем личные дела. Вам нужно обратиться в берлинские ведомства, например, в прокуратуру", - сказала Крюгер в понедельник.

Накануне на странице музыканта в фейсбуке" появилось сообщение о его аресте в Берлине. Согласно сообщению, Казначеев был арестован по запросу США семь дней назад, а американский департамент юстиции добивается его экстрадиции по обвинению в отмывании денег и незаконных действиях в интернете.

Посольство РФ в Германии сообщило, что знает о задержании Казначеева, запросов о помощи в этой связи в диппредставительство не поступало. Контакты с задержанным и его адвокатом устанавливаются.