Республиканцы в США предложили причислить РФ к спонсорам терроризма и ввести новые санкции

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Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Республиканцы в Палате представителей Конгресса США в докладе о борьбе с внешними угрозами призовут причислить Россию к спонсорам терроризма и ввести против нее новые жесткие санкции, пишет издание Washington Examiner, ознакомившееся с подготовленным текстом.

"От Ливии до Сирии, Ирана, Украины, Солсбери в Англии, от Средиземного моря до Южно-Китайского моря Россия наносит ущерб американским интересам и подрывает демократический международный порядок", - говорится в этом документе, попавшем в распоряжение издания.

В докладе под названием "Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам" члены Республиканского исследовательского комитета, в который входят консервативные члены Республиканской партии в Палате представителей, предложат серию мер, направленных на борьбу с угрозами из Китая, России и Ирана.

В частности, речь идет о том, чтобы ввести "самый жесткий пакет санкций, который когда-либо предлагался Конгрессом".

Так, Россию предлагают считать государством, спонсирующим терроризм, за ее поддержку, как это указано в документе, Корпуса стражей Исламской революции (КСИР Ирана), ливанского движения "Хезболла", радикальной группировки "Талибан" (запрещена в РФ), а также праворадикальной организации "Русское имперское движение".

В докладе также содержится призыв к укреплению обороноспособности Грузии и выполнению обязательств США перед Тбилиси по развитию демократического правопорядка в этой стране, а также призыв к возобновлению инициативы по содействию безопасности на Украине.

Что касается финансово-экономических мер воздействия на Россию, республиканцы предлагают ввести вторичные санкции в отношении компаний, поддерживающих специальные российские нефтяные и газовые проекты, и требовать от Минфина США включить Внешэкономбанк в список SDN. Это так называемый "черный список" лиц и организаций, с которыми американцам запрещено вести бизнес.

Также в документе призывают потребовать от Минфина разработать санкции в отношении Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT), которые бы действовали до тех пор, пока оно не отключило бы Россию от своей системы платежей.

Доклад, как ожидается, будет опубликован позднее в среду.

Большинство в Палате представителей - у Демократической партии США.