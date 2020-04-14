США ответили на критику Москвы из-за включения "Русского имперского движения" в список террористов

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Представитель госдепартамента США Морган Ортагус выразила разочарование реакцией МИД РФ на решение Вашингтона включить "Русское имперское движение" в список террористических организаций.

"Вызывает разочарование то, что МИД России выгораживает таких террористов, как "Русское имперское движение", которые учат людей совершать террористические нападения", - написала Ортагус в своем твиттере во вторник.

"Мы призываем Россию остановить эту пропаганду и внести свой вклад в борьбу с угрозой терроризма по всему миру", - добавила представитель госдепа.

6 апреля администрация президента США Дональда Трампа внесла в список террористических организаций ультранационалистическое "Русское имперское движение". В список попали три человека, которых называют лидерами движения: Станислав Воробьев, Денис Гариев и Николай Трущалов.

Между тем на прошлой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение США рассчитано на внешний пропагандистский эффект и не способствует борьбе с терроризмом.

"Поскольку какой-либо внятной и развернутой информации об обосновании своего решения в Вашингтоне не озвучили, возникло ощущение, что оно было рассчитано, прежде всего, на внешний пропагандистский эффект и имеет мало общего с реальной задачей совместной борьбы с международным терроризмом", - сказала Захарова журналистам.

По ее словам, "в пользу этого говорит и нежелание американской стороны использовать налаженные механизмы двустороннего контртеррористического диалога и взаимодействия между спецслужбами".

Американские СМИ отмечают, что изначально об этом шаге объявили госсекретарь США Майк Помпео и координатор контртеррористического отдела госдепартамента Нэйтан Сэйлс.

Название организации и имена ее лидеров уже появились на сайте Минфина США. Их включили в список SDN - специальный черный список лиц.

Включение в список террористических организаций позволило Минфину США вводить санкции. Эти меры предполагают заморозку всех активов или имущества движения, а также запрещают гражданам США вести с ним бизнес.

Чем примечателен этот случай

Обычно в список террористических организаций власти США вносят исламских экстремистов. Как отмечает газета The New York Times, это первый случай, когда туда попадает организация, пропагандирующая превосходство белой расы.

"Это беспрецедентные меры... Они демонстрируют то, как серьезно эта администрация относится к террористической угрозе, исходящей от сторонников превосходства белой расы", - заявил координатор контртеррористического отдела госдепа США Нэйтан Сэйлс.

Такие действия могут стать ответом на критику о том, что администрация США из политических соображений приуменьшает угрозу, исходящую от националистов, выступающих за превосходство белой расы, отмечает газета.

По данным газеты, движение поддерживает неонацистские организации в Скандинавских странах. Так, в 2017 году "Русское имперское движение" упоминалось в деле о трех гражданах Швеции, которые планировали провести нападения на беженцев. Тогда сторона обвинения заявила, что двое обвиняемых были в Санкт-Петербурге, где проходили обучение в одном из лагерей Русского имперского движения.

В РФ сайт движения давно признан экстремистским

Между тем сайт "Русского имперского движения" (РИД), которое США внесли в список террористических организаций, был включен Минюстом РФ в реестр экстремистских материалов еще восемь лет назад.

Согласно данным сайта Минюста, портал http:www.rusimperia.. был признан экстремистским решением Беляевского районного суда Оренбургской области от 20 августа 2012 года. Кроме этого, экстремистскими материалами также признаны один из номеров газеты "Правый взгляд. Вестник Русского имперского движения" (решение Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга от 31.08.2009 г.) и номер общественно-политического журнала "Имперский курьеръ. Орган Русского имперского движения" (решение Приморского районного суда Санкт-Петербурга от 27 ноября 2009 г.).