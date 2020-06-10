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В НАСА назвали ориентировочные сроки возвращения экипажа Crew Dragon

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Новый американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Харли и Робертом Бенкеном, скорее всего, вернется на Землю из полета на Международную космическую станцию (МКС) в августе, сообщило НАСА.

Точная дата возвращения Харли и Бенкена будет зависеть от нескольких факторов, таких как штатное функционирование их космического корабля, выполнение ими работ на МКС и погодные условия в районе посадки спускаемой капсулы в Атлантическом океане и в Мексиканском заливе, сказал исполняющий обязанности руководителя НАСА по пилотируемым полетам Кен Бауэрсокс.

По его словам, миссия Crew Dragon идет по плану, корабль функционирует хорошо с момента его запуска 30 мая на ракете Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал и стыковки с МКС на следующий день.

Успешный старт Crew Dragon ознаменовал окончание почти девятилетнего перерыва в запусках астронавтов на орбиту с территории США после завершения программы полетов американских шаттлов в 2011 году.

Еще перед запуском представители НАСА заявили, что испытательный полет Crew Dragon может продлиться от одного до четырех месяцев, в зависимости от ряда технических и погодных факторов.

"Мы не планировали продолжительность тестовой миссии до тех пор, пока не выведем экипаж на орбиту и не увидим, как функционирует Crew Dragon, - сказал Бауэрсокс. - У него все хорошо, поэтому мы считаем, что экипажу можно оставаться там еще месяц или два. Практические детали все еще прорабатываются".

Космический корабль Crew Dragon, запущенный с Харли и Бенкеном на борту, был сертифицирован НАСА для полета в космосе до четырех месяцев. Ограничивающим фактором для продолжительности полета корабля является деградация его солнечных батарей.

Планируется, что Бенкен совершит как минимум два выхода в открытый космос в конце июня и начале июля с нынешним командиром МКС Крисом Кэссиди, который в апреле прибыл на станцию на российском космическом корабле "Союз". Дуэту предстоит заменить устаревшие никель-водородные аккумуляторы на новые, более мощные литий-ионные на опорном сегменте фермы МКС, к которой крепятся солнечные батареи. Аккумуляторы были доставлены на МКС в мае японским грузовым кораблем HTV.

"Вполне вероятно, что к концу июля мы проведем несколько выходов в открытый космос с Крисом Кэссиди и Бобом Бенкеном, заменим некоторые батареи на МКС, и через два месяца начнем думать о том, чтобы привести Роберта и Дагласа домой, - сказал Бауэрсокс. - Мы бы хотели вернуть их домой в августе".

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Crew Dragon, на котором отправились в испытательный полет астронавты-ветераны Даглас Харли и Роберт Бенкен, стал первым американским пилотируемым кораблем, запущенным с территории США с 2011 года
SpaceX Crew Dragon НАСА МКС

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