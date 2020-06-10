Врачи поручили итальянке фаршировать оливки во время операции на ее головном мозге

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - 60-летняя итальянка во время операции по удалению опухоли мозга оставалась в сознании и фаршировала оливки.

Как сообщает "Би-би-си", за час она приготовила около 90 оливок. Вся операция продолжалась около двух с половиной часов, нейрохирурги подчеркивают, что процедура прошла очень хорошо.

Известны случаи, когда пациенты во время операции на головном мозге играют на гитаре или скрипке, но кулинарный опыт итальянской пациентки был первый.

Операции на головном мозге, когда пациент остается в сознании, проводят при удалении опухолей в областях мозга, которые отвечают за зрение, речь или движение. Чтобы помочь хирургу не задеть здоровые ткани пациент отвечает на какие-то просьбы врача или занимается какой-то деятельностью.

Как отмечает "Би-би-си", приготовить по-асколански не так просто. Блюдо представляет собой зеленые оливки без косточки, внутри которых находится мясной фарш. Сами оливки обваливаются в муке, взбитом яйце и сухарях, после чего обжариваются во фритюре.