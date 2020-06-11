Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:54Заразились
на 11.06В России 502 436+8 779В мире 7 360 239+118 004

США подготовят санкции против чиновников Международного уголовного суда

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ, которым уполномочил госдепартамент и министерство финансов вводить санкции в отношении чиновников Международного уголовного суда (МУС) и любых частных лиц, которые проводят расследования в отношении США и их союзников, сообщили корреспонденты пула Белого дома.

В частности, под санкции попадают высокопоставленные чиновники МУС, которые участвуют в расследованиях действий США в Афганистане, которые в Вашингтоне считают неоправданными.

В миреПрезидент Афганистана и его политический соперник заключили соглашениеЧитать подробнее

США не являются стороной Римского статута, в связи с чем неоднократно отвергали утверждения МУС о юрисдикции этого международного органа правосудия над гражданами США.

"МУС продолжает свои политически мотивированные расследования" в отношении США, в которых фигурирует серьезная коррупционная составляющая, отмечают в Белом доме.

Распоряжение Трампа позволит госдепартаменту и минюсту блокировать размещенные на территории США финансовые активы попавших под санкции чиновников МУС. Кроме того, у них не будет доступа на территорию США.

Всего в штате МУС примерно тысяча сотрудников, и пока неясно в отношении скольких из них могут быть введены санкции.

Детали этого распоряжения Трампа будут опубликованы в ближайшие недели, отмечают в Белом доме.

США Международный уголовный суд Дональд Трамп

Новости по теме

Новости

Нефть приближается к максимальному падению котировок с конца апреля

Выборы в США - 2020

В Белом доме высмеяли заявление Байдена о силовом смещении Трампа с поста президента

Белоруссия впервые в своей истории получила американскую нефть

Белоруссия впервые в своей истории получила американскую нефть

ЕС рекомендовал странам Шенгена отменить ограничения на внутренних границах с 15 июня

Волна беспорядков в США

В американских городах начали осквернять памятники Христофору Колумбу

Amazon запретила полиции США использовать технологию компании по распознаванию лиц

Зеленский заявил, что не верит Порошенко и что с ним нельзя договариваться

Число жертв коронавируса в мире превысило 416 тысяч человек

В США число инфицированных COVID-19 превысило 2 млн человек

Что случилось этой ночью: четверг, 11 июня

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');