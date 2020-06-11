США подготовят санкции против чиновников Международного уголовного суда

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ, которым уполномочил госдепартамент и министерство финансов вводить санкции в отношении чиновников Международного уголовного суда (МУС) и любых частных лиц, которые проводят расследования в отношении США и их союзников, сообщили корреспонденты пула Белого дома.

В частности, под санкции попадают высокопоставленные чиновники МУС, которые участвуют в расследованиях действий США в Афганистане, которые в Вашингтоне считают неоправданными.

США не являются стороной Римского статута, в связи с чем неоднократно отвергали утверждения МУС о юрисдикции этого международного органа правосудия над гражданами США.

"МУС продолжает свои политически мотивированные расследования" в отношении США, в которых фигурирует серьезная коррупционная составляющая, отмечают в Белом доме.

Распоряжение Трампа позволит госдепартаменту и минюсту блокировать размещенные на территории США финансовые активы попавших под санкции чиновников МУС. Кроме того, у них не будет доступа на территорию США.

Всего в штате МУС примерно тысяча сотрудников, и пока неясно в отношении скольких из них могут быть введены санкции.

Детали этого распоряжения Трампа будут опубликованы в ближайшие недели, отмечают в Белом доме.