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Президент Афганистана и его политический соперник заключили соглашение

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Президент Афганистана Ашраф Гани и его главный политический оппонент Абдулла Абдулла подписали в воскресенье политическое соглашение.

Об сообщил в твиттере сообщил пресс-секретарь Гани Седик Седикки.

"Доктор Абдулла возглавит Высший совет по национальному примирению, и члены его команды будут включены в состав кабинета. Подробности будут в ближайшее время обнародованы", - отметил он.

Политический кризис в Афганистане возник после прошедших в конце сентября прошлого года президентских выборов, итоги которых были объявлены спустя пять месяцев. Независимая избирательная комиссия страны объявила тогда Ашрафа Гани победителем президентской гонки, с чем не согласились остальные кандидаты, включая главного соперника Гани - Абдуллу.

9 марта в Кабуле состоялась инаугурация Гани. В этот же день Абдулла провел свою собственную альтернативную инаугурацию.

Афганистан

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