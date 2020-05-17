Президент Афганистана и его политический соперник заключили соглашение

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Президент Афганистана Ашраф Гани и его главный политический оппонент Абдулла Абдулла подписали в воскресенье политическое соглашение.

Об сообщил в твиттере сообщил пресс-секретарь Гани Седик Седикки.

"Доктор Абдулла возглавит Высший совет по национальному примирению, и члены его команды будут включены в состав кабинета. Подробности будут в ближайшее время обнародованы", - отметил он.

The Political Agreement between President Ghani and Dr. Abdullah Abdullah has just been signed. Dr. Abdullah will lead the National Reconciliation High Council and members of his team will be included in the cabinet. Details will be aired shortly by RTA. pic.twitter.com/VZ95m5DfJq — Sediq Sediqqi (@SediqSediqqi) May 17, 2020

Политический кризис в Афганистане возник после прошедших в конце сентября прошлого года президентских выборов, итоги которых были объявлены спустя пять месяцев. Независимая избирательная комиссия страны объявила тогда Ашрафа Гани победителем президентской гонки, с чем не согласились остальные кандидаты, включая главного соперника Гани - Абдуллу.

9 марта в Кабуле состоялась инаугурация Гани. В этот же день Абдулла провел свою собственную альтернативную инаугурацию.