Число заболеваний COVID-19 в Центральной Азии превысило 25,6 тысячи

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось на 546 и на утро пятницы достигло 25 691, сообщили профильные ведомства Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

В Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане 506 человек выписаны из больниц после лечения коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших достигло 16 960 человек.

Число жертв коронавируса в регионе увеличилось до 161 человека, один пациент скончался в Таджикистане.

Число больных коронавирусной инфекцией в Казахстане за минувшие сутки увеличилось на 314 человек, общее число подтвержденных заражений COVID-19 в стране на утро пятницы достигло 13 872, сообщила межведомственная комиссия по нераспространению заболевания. Рост числа заражений за сутки составил 2,3%.

Вместе с тем, по данным ведомства, 11 июня в Казахстане зарегистрированы еще 630 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, которые не включаются в общую статистику распространения COVID-19 в стране. Всего в стране с 3 июня выявлено 3 159 носителей коронавирусной инфекции без клинических проявлений болезни, отметили в комиссии.

О новых летальных исходах за сутки ведомство не сообщает. Всего с начала пандемии в Казахстане от коронавируса скончались 67 человек, число выздоровевших увеличилось до 8 593 человек (+248 человек за сутки).

Новые заражения выявлены в 16 регионах страны. Лидируют по числу заражений Алма-Ата (3005), Нур-Султан (2 620), Карагандинская область (1 342, а также Атырауская область (1 246) и Шымкент (1051).

Медики в Киргизии за минувшие сутки выявили коронавирус у 37 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 2 166, сообщил заместитель министра здравоохранения страны Нурболот Усенбаев на брифинге в пятницу. Рост числа заражений за сутки составил 1,74%.

Усенбаев добавил, что среди новых случаев три завозных, в 14 случаях источник инфекции не установлен, 20 граждан находились под медицинским наблюдением.

По информации Минздрава Киргизии, всего за сутки из стационара выписано 38 пациентов. На лечении остается 472 человека, из них один в реанимации. Общее число выздоровлений выросло до 1 668 человек, число летальных исходов за сутки не изменилось – 26 человек.

Медики в Узбекистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 124 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось до 4 819, сообщил в пятницу Минздрав республики. Рост заражений за сутки составил 2,64%. По данным ведомства, число излечившихся после коронавируса в Узбекистане за сутки увеличилось на 105 и достигло 3 637 человек. Число летальных исходов за сутки не изменилось – 19 человек.

По данным Минздрава, в настоящее время на карантине в Узбекистане находятся около 47 тысяч человек. У восьми больных состояние оценивается как тяжелое, у одного – крайне тяжелое

В Таджикистане за сутки коронавирус выявлен у 71 человека, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 4 834, сообщили "Интерфаксу" вечером в минувший четверг в пресс-центре Минздрава республики. Рост числа заражений за сутки составил 1,49%. По данным ведомства, от последствий болезни за сутки скончался один пациент, таким образом, с начала пандемии число летальных исходов достигло 49, число выздоровевших увеличилось до 3 064 человек (+115 человек за сутки).

Минздрав Таджикистана подтвердил первые заражения коронавирусом в стране 30 апреля.

По официальным данным, подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет в Туркменистане.