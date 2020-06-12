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Зеленский перейдет на особый режим работы из-за COVID-19 у его супруги

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский переходит на особый режим работы в связи с коронавирусом у его жены Елены, сообщает пресс-служба офиса президента (ОП).

"Согласно Конституции, президент не может никому делегировать свои полномочия. Состояние здоровья Владимира Зеленского позволяет ему выполнять служебные обязанности. Главе государства сделали тест на коронавирус. Он дал отрицательный результат", - сказано в сообщении Офиса в Фейсбуке.

Там отметили, что ситуации самоизоляции и карантина в конституции Украины не предусмотрено, поэтому принят специальный протокол режима работы президента. Он ограничит круг физического общения, переводит совещания в онлайн-режим. Очные встречи на ближайшие дни исключаются. Также исключается участие в массовых мероприятиях, отменяются рабочие поездки за пределы столицы Украины. Круг лиц, с которыми президент общается лично, сужается к охране и ближайшим помощникам.

Исключения из этого протокола возможны только в случае возникновения чрезвычайной ситуации, требующей немедленного реагирования.

Супруга президента Украины Елена сообщила, что получила положительный результат теста на коронавирус, она находится на амбулаторном лечении, у самого главы государства и их детей тестирование показало отрицательные результаты.

Украина Владимир Зеленский

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