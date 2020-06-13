На Украине с 14 июня возобновят работу все пункты пропуска на границе с Крымом

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - С 14 июня на Украине отменяется временное прекращение работы контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на границе с Крымом, сообщает в субботу украинская Государственная пограничная служба.

Соответствующее решение кабинета министров Украины содержится в постановлении от 12 июня 2020 года №480.

Согласно документу, на КПВВ также должны появиться места или помещения для проведения медицинского осмотра.

В то же время лицам, прибывающим из Крыма во время пандемии коронавируса, придется пройти самоизоляцию.

На границе с Крымом расположены три украинских КПВВ - "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплынка", на севере Крыма им соответствуют российские пункты пропуска "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп".

Как сообщается на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), количество инфицированных на Украине на утро субботы составило 30 506 человек, 13 976 выздоровели, 880 умерли.