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Франция с понедельника открыла границы для других стран ЕС

Граждан из других стран с благоприятной обстановкой по коронавирусу начнут в пускать с 1 июля

Франция с понедельника открыла границы для других стран ЕС
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Франция с понедельника открывает границы для стран-членов Евросоюза, сообщает Le Figaro.

В то же время определенные ограничения сохранятся для приезжающих из Испании, а также Великобритании. Эти лица должны будут в течение двух недель находиться в самоизоляции.

Границы со странами, не входящими в ЕС, но где "эпидемия находится под контролем", будут открыты 1 июля.

Кроме того, Парижский регион теперь объявлен "зеленой зоной" - безопасной с эпидемиологической точки зрения. В связи с этим с понедельника там разрешено открыть все рестораны и кафе - не только веранды, но и внутренние помещения.

Детские сады, начальные и средние школы будут открыты с 22 июня.

Накануне французский президент Эммануэль Макрон в телеобращении заявил, что "Франция одержала первую победу (над коронавирусом)". "Но это вовсе не означает, что вирус исчез настолько, что мы можем полностью свести на нет бдительность. Нам нужно будет соблюдать физическое дистанцирование еще долгое время. Лето 2020 года не будет похоже ни на какое другое лето. И мы будем следить за ситуацией с эпидемией", - указал Макрон.

За время пандемии во Франции зарегистрировано 157 тысяч случаев заражения коронавирусом, почти 30 тысяч человек скончалось, 72 тысячи выздоровели.

Эпидемия одиночества

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