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Страны ЕС на фоне начала летнего сезона начали открывать внутренние границы

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Многие страны-члены Евросоюза в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии (ЕК) в понедельник начинают постепенно открывать внутренние границы на фоне приближения летнего туристического сезона, сообщают европейские СМИ.

Среди таких стран - Чехия. Чешские власти снимают ограничения на поездки как своих граждан в другие страны ЕС, так и для въезда в Чехию граждан из других государств-членов союза, которые считаются, по мнению местных служб здравоохранения, "зелеными" - безопасными с эпидемиологической точки зрения. Прибывающие из так называемой желтой зоны, в том числе из Франции, Италии и Испании, должны будут иметь при себе медицинский сертификат об отсутствии коронавируса.

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В свою очередь Франция открыла границы сразу для всех членов ЕС, а также Андорры, Исландии, Монако, Норвегии, Швейцарии и Ватикана. Местные власти не будут требовать медицинские справки с граждан этих стран, а также не будут отправлять их на обязательный карантин. Исключением стали Испания, а также Великобритания, во Франции действуют двухнедельный карантин для лиц, въезжающих с территории этих двух стран.

Германия также сняла ограничения на границах для жителей ЕС, а также Швейцарии и Великобритании. Однако ограничения на поездки в страны за пределы блока продлили до 31 августа.

Власти Греции с понедельника разрешили принимать международные авиарейсы не только в Афинах, но и в Салониках. Однако пассажиры будут проходить обязательную медицинскую проверку в аэропортах.

Бельгийские власти с понедельника открывают границы для жителей ЕС, Великобритании и Швейцарии, Лихтенштейна, Исландии и Норвегии.

Хорватия открыла границы для всех граждан ЕС, а также Великобритании. По прибытии в эту страну им также не придется отправляться на карантин.

Австрия, которая еще в начале июня разрешила поездки в Германию, Швейцарию, Словению, Словакию, Лихтенштейн, Венгрию и Чехию, открывает свою границу с Италией с 16 июня. Однако даже после этого ограничения продолжают действовать для жителей региона Ломбардия.

Словения, которая открыла свои границы для 17 стран еще в середине мая, теперь добавила Черногорию и Италию.

Между тем, Испания, например, не открывает пока свои границы. Ограничения для стран-членов ЕС будут действовать до 22 июня, для Португалии - до 1 июля.

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Ранее наряду с рекомендацией открытия внутренних границ Еврокомиссия изложила перспективу отмены ограничений на внешних границах.

"После отмены всех внутренних пограничных проверок внутри союза мы предлагаем четкий и гибкий подход к снятию ограничений на поездки в ЕС, начиная с 1 июля", - объявила на пресс-конференции в Брюсселе член Еврокомиссии по внутренним делам Ильва Йохансон.

Еврокомиссар сообщила, что будет составлен обновляемый список стран с учетом их эпидемиологической обстановки, с которыми ЕС начнет с 1 июля постепенно открывать границы.

При снятии ограничений на внешних границах будут приниматься во внимание три критерия. Решение об отмене таких ограничений для конкретной страны должно основываться на эпидемиологической ситуации и реакции на эпидемию коронавируса в этой стране, способности обеспечить применение мер сдерживания распространения вируса во время поездок, а также на взаимности - отмене конкретной страной ограничений на поездки в ЕС.

ЕС Еврокомиссия Чехия Франция Германия Коронавирус

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