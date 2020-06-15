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В Morgan Stanley спрогнозировали V-образное восстановление мировой экономики

В Morgan Stanley спрогнозировали V-образное восстановление мировой экономики
Фото: Reuters

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Нью-Йорк. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Мировая экономика вступила в новый цикл роста, и ВВП вернется к докризисным значениям к четвертому кварталу, считают экономисты Morgan Stanley.

Экономический кризис

"Мы еще больше уверены в нашем прогнозе V-образного восстановления с учетом недавних неожиданно позитивных данных о росте и принимаемых мер", - написали они.

Теперь они ожидают "резкую, но краткосрочную" рецессию. По их оценке, мировой ВВП достигнет дна во втором квартале, упав на 8,6% в годовом выражении, и вырастет до 3,0% к первому кварталу 2021 года.

Аналитики приводит три аргумента в пользу того, что период рецессии будет коротким. Прежде всего, речь не идет о внутренних потрясениях, спровоцированных существенными дисбалансами. Кроме того, процесс сокращения долгового бремени странами является более умеренным, в то время как решительные и масштабные меры поддержки экономики позволят ускорить ее восстановление.

Маловероятно, что правительства стран откажутся от существенных мер поддержки в ближайшее время: центробанки и министерства финансов вливают в экономики своих стран значительный объем денежных средств, отмечают экономисты.

Рисками для прогноза в том числе являются дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом и период появления вакцины.

"Согласно нашему базовому сценарию, мы полагаем, что вторая волна заражений произойдет к осени, но ее можно будет контролировать и она приведет к выборочным локдаунам", - пишут экономисты, ссылаясь на сценарий, предусматривающий широкий доступ к вакцине к лету 2021 года.

"В свою очередь, наш пессимистичный сценарий предусматривает, что мы вернемся к жестким ограничительным мерам, введенным ранее в этом году, что приведет ко второй волне кризиса", - отмечают эксперты.

Взгляды экономистов Morgan Stanley расходятся с более осторожными прогнозами других экспертов, в том числе из Международного валютного фонда (МВФ), который на прошлой неделе предупредил, что мировая экономика восстанавливается более медленными темпами, чем ожидалось, и отметил сохранение "глубокой степени неопределенности" по поводу прогноза.

Американцы против локдауна

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Ленсинг, штат Мичиган
Хроника 27 января – 15 июня 2020 годаЭкономический кризис
Morgan Stanley МВФ коронавирус

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